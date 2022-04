Influencer colombiana sometió a su hija de 12 años a una cirugía plástica: reaccionó a las críticas

La modelo, que es conocida como la "barbie colombiana", respondió a los que la criticaron por la cirugía de nariz de su hija Sofía, quien tiene 12 años.

Una fuerte polémica se desató en redes sociales hace varios meses luego de que Tatiana Murillo, conocida como la "barbie colombiana" le contara a sus seguidores que le regaló una cirugía plástica a su hija, Sofía Vélez.

En esa instancia, ella misma confirmó que a pesar de las críticas y cuestionamientos recibidos, la niña de 12 años entró al quirófano a principios de abril.

Fue a través de una serie de stories en Instagram que contó que su hija no estaba a gusto con la forma de su nariz y por eso decidió hacerse una rinoplastia .

"Esta era la ropa que tenía el día que le di a mi hija una rinoplastia de regalo y hoy me la pongo otra vez, para contarles que ya se le hizo su sueño realidad, ya se operó el jueves (7 de abril)", contó la mujer en sus redes sociales.

"[Fue] una cirugía sencilla, hora y media en el quirófano, con una recuperación muy difícil. Yo tengo tres cirugías de nariz y para mi ha sido muy difícil la recuperación, ahora imagínate para ella", relató Murillo.

Incluso, la misma niña ocupó su red social compartir su proceso. "Estoy viva de milgaro. Que doloroso es esto", expresó Sofía. Sin embargo, Murillo declaró que es perfectamente legal y seguro hacer este tipo de operaciones en una menor, consignó People en Español.

En vista de la ola de comentarios que recibió en sus redes sociales, Tatiana argumentó por medio de un video en Instagram que no le prestaba atención a las críticas por la decisión que tomó sobre su hija.

"Yo alguna vez hice el papel que ustedes ahora hacen en sus redes sociales y no entendía por qué mi vida era miserable, por qué yo no tenía dinero, por qué no me iba bien… y al rato estaba con mis amigas y denigrando de medio mundo y no entendía por qué no me iba bien", comenzó diciendo.

En su reflexión aseguró que todos esos comentarios negativos que recibe de parte de algunos seguidores les afecta energéticamente solo a ellos, porque estuvo en algún momento en esa situación atacando a celebridades, sin embargo, logró evolucionar.

"(...) Yo soy egoísta, tú me vez y soy primero yo, segundo yo, tercero yo y lo mismo le he enseñado a Sofía, a mí no me interesan ese tipo de comentarios pero como consejo si lo quieren tomar se los voy a decir. Nosotras no somos católicas pero practicamos la meditación y gracias a eso tengo todo".

Y añadió: "Si me van a llamar a infancia y adolescencia, que me metan a la cárcel por alcahueta, por querer lo mejor para mi hija pero nunca por muchas de las cosas que ustedes sí hacen en sus casas pero nadie los ve … y les voy a compartir el perfil que le quedó a mi hija, porque no soy envidiosa y no les voy a decir 'ay esperen los resultados'".