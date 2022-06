Así fue la insólita alineación planetaria de este 24 de junio

En el Hemisferio Norte de nuestro planeta, el fenómeno pudo ser apreciado en las horas previas al amanecer de este 24 de junio. Cinco cuerpos celestes formaron se formaron en línea perfecta respecto a la posición del Sol.

Se trata de los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Durante unas dos horas, dependiendo de la posición y de las condiciones del clima, el alineamiento planetario pudo ser apreciado como "un collar de perlas extendido cerca del horizonte", como lo describió una especialista a la emisora BBC.

En el Hemisfero Sur, donde la posición favoreció una mejor vista de la alineación planetaria, el también llamado "desfile de planetas" pudo ser visto en horas de la madrugada de este viernes.

Acaso el más completo de ellos ocurrió el 4 de julio de 2020, cuando todos los planetas e nuestro sistema solar se alinearon respecto del Sol.

Pero sobre todo, la alienación de planetas de este viernes ofreció una oportunidad que no se repetirá pronto. La próxima, según cálculos de especialistas en astronomía, ocurrirá hasta el año 2040.

