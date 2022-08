“Usted es la peor periodista de Chile”: Isabel Allende recuerda encuentro con Pablo Neruda en 1973

"¿Qué entrevista? Yo no permitiría jamás que usted me entrevistara, mijita", le dijo el poeta chileno a la reconocida escritora nacional en el año 1973, durante una visita.

En conversación con CNN en Español, la reconocida escritora nacional, Isabel Allende, recordó una visita que realizó a Pablo Neruda, justo un mes antes del Golpe de Estado en 1973.

En aquella época, la Premio Nacional de Literatura trabajaba como periodista e iba a entrevistar al poeta, quien se negó a concederle la entrevista.

“Primero me ofreció almuerzo, fue muy agradable y cariñoso. Me felicitó por unos artículos de humor que yo escribía, él decía que los recortaba y se los mandaba a los amigos”, comenzó señalando Allende en conversación con el citado medio.

“Don Pablo, ya me tengo que ir. Está lloviendo y me demoro dos horas en llegar a mi casa”, le dijo. “Bueno, lamento que se vaya”, le respondió el poeta. “No, pero tengo que hacerle la entrevista”, contestó.

Fue allí que Neruda la desconcertó: “¿Qué entrevista? Yo no permitiría jamás que usted me entrevistara, mijita… Usted es la peor periodista de este país” .

“Siempre está mintiendo, dice lo que quiere, cuando no tiene una historia, la inventa (...) Yo creo que usted debería dedicarse a la literatura , donde todos estos defectos son virtudes“, concluyó el poeta.