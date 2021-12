Iván Cabrera anuncia que tomará acciones legales contra su ex pareja tras graves acusaciones

El bailarín reaccionó ante las acusaciones de Antonella Mareco, quien afirmó que el bailarín la drogó y violó durante su relación. "Dejaba su celular grabando cuando se iba a hacer eventos para escuchar las conversaciones con mis amigas", fueron parte de sus declaraciones.

Iván Cabrera está pasando por un momento muy complicado. El ex chico "Yingo" fue acusado por su ex pareja, Antonella Mareco, de haberla drogado y violado durante su relación.

"Me puso trampas. Dejaba su celular grabando cuando se iba a hacer eventos para escuchar las conversaciones con mis amigas. Me mandaba a buscar mujeres para que hiciéramos tríos y poder grabar (...) me drogaba", comentó la ex pareja del "Potro" Cabrera.

Estos dichos le costaron la relación que mantenía con la española Gala Caldirola, quien borró todas las fotografías que tenía junto al bailarín.

"Lo único que quiero es vivir en paz y armonía con mi hija y conmigo misma. Le deseo lo mismo a todo el mundo", comentó la influencer en una de sus publicaciones más recientes después de salir a la luz esta polémica.

La reacción de Iván Cabrera ante las acusaciones de violencia por parte de su ex pareja

Iván Cabrera sacó la voz ante estas acusaciones y anunció que tomará acciones legales contra Antonella Mareco.

"En relación a la entrevista realizada a mi ex pareja, en la que se describen hechos que afectan gravemente mi honra, quiero señalar que mis abogados ya se encuentran analizando las acciones legales pertinentes para el caso", comentó a través de sus historias de Instagram.