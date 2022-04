Iván Cabrera responde a dichos de Gala Caldirola: "Me dieron un poquito de lata"

El bailarín sostuvo que conversó con su ex pareja antes de que se hiciera la entrevista.

El bailarín Iván Cabrera se refirió a los dichos de su ex pareja Gala Caldirola sobre la relación que ambos mantuvieron entre 2021 e inicios de este año.

En entrevista con el canal de Youtube de Pamela Díaz, la española dijo que "elegí pésimo" al momento de referirse a la relación.

captura sin editar Lee También > Gala Caldirola se refirió públicamente a su relación con Iván Cabrera: "Elegí pésimo"

En el programa "Me Late", según consignó Cooperativa, Cabrera respondió mediante un audio que fue reproducido en el programa: "Los comentarios que hizo en esta entrevista me dieron un poquito de lata, y no porque se dijera eso específicamente, sino porque claramente cómo yo fui también en la relación, una persona que cuando quiere, quiere, una persona entregada, una persona que dio lo mejor en todo momento", dijo.

Cabrera además aclaró que la entrevista de Caldirola fue grabada en febrero y que ambos se reunieron antes de su publicación para aclarar la situación: "Tuvimos la oportunidad de conversarlo, quedar claros y en buena onda", sostuvo.

El quiebre se dio a conocer a inicios de año luego de que el bailarín fuera acusado de maltrato y abuso sexual por una ex pareja, quien posteriormente desmintió sus dichos y desligó de toda responsabilidad a Cabrera.