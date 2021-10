J Balvin se disculpó y retiró el polémico video de su canción "Perra"

El colombiano compartió en Instagram un "mea culpa" sobre el registro al que acusaron de ser machista, racista y misógino.

J Balvin compartió un registro en Instagram donde pidió disculpas por el polémico video de su canción "Perra", que además fue bajado de YouTube.

"Quiero pedirle mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente para las mujeres y la comunidad negra ", expresó el colombiano.

Misógino, machista y racista fueron algunos de los adjetivos con los que se tildó al video que mostraba al intérprete de "Ginza" paseando a mujeres atadas a una correa.

Además, la estrella de la música urbana afirmó que fue él quien retiró el video de YouTube, al momento que ofreció sus disculpas y explicó que esos no son los valores que promueve.

"Vengo a hablarles del video de “Perra”, quiero pedirle mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente para las mujeres y la comunidad negra, esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia amor e integración, como también me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos, en este caso a Tokischa, una mujer que apoya a su gente a su comunidad y también empodera a las mujeres", aseveró.

En el siguiente enlace puedes ver el video con las disculpas