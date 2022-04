"Nunca quise casarme": Salen a la luz declaraciones de Jada Pinkett sobre Will Smith

Las afirmaciones de la actriz resurgen luego que su pareja, Will Smith, golpeara a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar 2022.

Tras el polémico incidente de los Premios Oscar, donde Will Smith abofeteó a Chris Rock por bromas sobre la alopecia que padece Jada Pinkett Smith, esposa de del actor, resurgieron declaraciones de ella sobre su matrimonio.

Fue en 2018, en el programa Red Table Talk (programa familiar de los Smith), donde Jada sorprendió al mundo al afirmar que no quiso casarse con el actor de "Soy Leyenda".

“Me forzaron y fue horrible”, aseguró la mujer. “Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”, agregó, en presencia de su mamá y esposo.

Por su parte, la suegra de Smith, Adrienne Banfield-Norris, afirmó que “sí, recuerdo tener un fuerte deseo de que ustedes se casaran y que tú estabas enferma, no cooperabas en nada”.

“Pero no recuerdo tu rechazo a la idea del matrimonio”, le advirtió.

El sueño de Will Smith

Will Smith, ganador del Oscar a mejor actor por su papel en "King, Richard", mostró la otra cara de la moneda sobre su matrimonio.

"Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia”, expresó.

Jada y Will llevan casados desde 1997 y, según aseguraron en 2014, la fórmula para mantener vivo el matrimonio es "mantener una relación abierta".

Recientemente, Will Smith fue castigado tras la agresión que protagonizó en la ceremonia de los Oscar 2022. Desde la Academia lo sancionaron vetándolo por 10 años.