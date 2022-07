Jorge Alis y el Alzheimer de su padre: "A veces soy su hermano y me cuenta que tiene un hijo"

En medio de una entrevista radial con su amigo Pato Pimienta, el comediante contó que viaja constantemente a Argentina para estar junto a su padre. "He conocido a otra persona", señaló.

El comediante argentino, Jorge Alís, dio a conocer a través de una entrevista radial el actual estado de salud de su padre: reveló que tiene Alzheimer.

En conversación con su amigo Pato Pimienta en el programa 'Qué Weno VerZe' de Radio Zeta, Alís ahondó en cómo ha llevado este proceso y lo que ha significado pa él y su padre enfrentar esta enfermedad.

Al inicio del diálogo, el bonaerense comenzó contando una broma que le hizo al conductor del espacio antes de partir el programa, lo que desencadenó la importante revelación.

"Mi papá tenía ese tipo de humor… y mi papá no para en ese aspecto porque está con Alzheimer, entonces tiene la realidad súper alterada”, contó el comediante, según consignó Las Últimas Noticias.

"Estoy yendo mucho a Buenos Aires a ver a mi papá… mi viejo está en un geriátrico, entonces voy una vez por mes y ha sido muy loco ir a verlo, porque ha sido otro momento. Lo estoy tomando desde la perspectiva de que la vida es así y sin la cosa de 'ay, qué tremendo'", agregó.

Asimismo, dijo que "he encontrado una relación con mi papá con Alzheimer, con otra persona, donde conversa mucho conmigo, he conocido a otra persona".

Al respecto, recordó que "de repente la gente me decía 'tu papá es genial, boludo, con tu papá converso mucho'. Y lo único que me decía mi viejo era 'hola, ¿qué tal?'. Nunca conversábamos".

Por otra parte, señaló que hay veces en que su padre los reconoce y otras no. "A veces soy su hermano y me cuenta que tiene un hijo. Dice 'no, es bárbaro, mi hijo es genial' y qué sé yo. Y habla cosas buenas de mí, cuando siempre él me había dicho que era un pelotudo", dijo entre risas.

Finalmente, sostuvo que "uno tiene años de terapia tratando de sacar estos mandatos paternos, los mandatos de la vida que te van complicando (…) y de repente, el Alzheimer de mi viejo lo puso en un espacio donde conversamos, donde me escucha. Cuando me reconoce como hijo hablamos más que antes".