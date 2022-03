Jorge Said estrena nueva temporada de “Buscando a Dios” por Canal 13

El primer capítulo del exitoso espacio de viajes contará cómo se vive la religión en Afganistán.

Este sábado 5 de marzo se estrenará la segunda temporada de “Buscando a Dios”, exitoso programa realizado por el reconocido periodista Jorge Said y su equipo de Millenium Monde, quien recorrerá en primera persona países de África, Europa, Asia y América Latina para mostrar las profundas expresiones religiosas y espirituales del mundo.

La primera temporada, transmitida por Canal 13, Said sorprendió con registros de grandes peregrinaciones religiosas y con cámara en mano recorrió países como Irak, Japón, China, India, Israel, entre otros, donde mostró las más importantes procesiones espirituales del mundo. El reconocimiento traspasó las fronteras nacionales, cuando History Channel lo estrenó, convirtiéndose en el programa más visto de esta cadena de televisión, en el 2021.

Esta temporada trae contenidos muchos más desafiantes y ambiciosos. Su realizador y director, Jorge Said, lo explica: “Nos enfocamos en la espiritualidad, la guerra y la religión, el sincretismo y la unidad de diferentes doctrinas; con los grandes temas de la actualidad internacional, como los conflictos en Afganistán y Ucrania, los primeros cristianos y el Hezbollah en el Líbano, visitamos la mayor peregrinación de África negra en Senegal, la religión y el Estado Islámico en Irak y Siria. Y así nace este recorrido por el mundo de la fe, en un momento de los más grandes conflictos y desafíos que ha vivido nuestra civilización”.

Dentro de lo nuevo de esta temporada, “Buscando a Dios” visitará América Latina, donde descubrirá la espiritualidad de las culturas prehispánicas. Jorge Said irá en la búsqueda de la religiosidad que perdura desde los Incas en Perú y visitará el mundo Maya y Azteca, pero también revelará la celebración de la Virgen de Guadalupe y el Día de los Muertos en México y en Cuba vivirá el sincretismo religioso y la santería.

El primer episodio de la serie será Afganistán, que se verá por las pantallas de Canal 13 en dos partes. El periodista llegará a Afganistán, que se encuentra en una guerra civil entre el movimiento político y religioso Talibán y un gobierno cada vez más débil. En la ciudad de Kabul vivirá, en primera persona, la llegada del ejército Talibán y será testigo de una de las tragedias más grandes de la historia moderna.

Por lo vivido hace ya 20 años, Afganistán le teme a los llamados “estudiantes del Islam”, más conocidos como los talibanes, que impusieron la temible ley islámica para regular la vida de la sociedad. Por eso el temor de los artistas y todo lo relacionado con el arte, como la música, poesía y pintura; los deportistas, pero sobre todo las niñas y mujeres, que serán nuevamente relegadas a una vida sin ninguna libertad, como se conoce en el mundo occidental.

Frente a esta experiencia, Jorge Said comenta: “fue la grabación más arriesgada y desafiante de mi vida. En Afganistán se junta lo más malo, corrupto, sanguinario y cruel de la condición humana, pero, al mismo tiempo, lo más humanitario y generoso de las personas”.

“Por eso creo que ‘Buscando a Dios’ es una serie desafiante, actual y emotiva que busca en su esencia aportar a la unidad de las creencias y a la esperanza en un mundo mejor; esta serie tiene un contenido más vigente que nunca y un ejemplo para las generaciones futuras".

Este episodio de Afganistán presentó un gran desafío, pues finalmente los talibanes se tomaron el país. “Nunca pensamos que los talibanes pudieran tomarse el país en tan pocas semanas y la angustia de los acontecimientos nos hizo vivir una odisea”, reflexiona el periodista.

Sin embargo, en este episodio de Afganistán no sólo se verá una historia de guerra y religión, sino también una enseñanza de humanismo y fraternidad. En un momento, Jorge Said deja las grabaciones para escapar todos juntos y ayudar a un grupo de mujeres que van a España y Francia. “Fue uno de esos grandes momentos en la vida que marcan para siempre; todos esas familias y mujeres que salieron con nosotros en los distintos aviones nos hicieron vivir la más extraordinaria aventura de nuestras vidas”, confiesa Said.

Es que en su recorrido por Afganistán, Jorge se convertirá en el último periodista occidental en salir de Kabul, en medio de una de las evacuaciones más catastróficas de la historia reciente mundial. La historia de su huida y la forma en que contribuye a salvar mujeres afganas que escapan del terror talibán, será narrada por este periodista de una manera humana y emotiva que no dejará indiferente a nadie.

“Buscando a Dios”, con la conducción de Jorge Said, gran estreno este 5 de marzo y capítulos de estreno todos los sábados después de “Socios por el mundo” por las pantallas de Canal 13.