Priscilla Vargas se une a las filas de Canal 13 y conducirá nueva temporada de "Aquí somos todos"

La conocida periodista asumirá el mando del programa a partir del 14 de marzo. Desde ese día se ampliará el rango de acción del espacio sumando información a la característica solidaridad.

En abril de 2020, Canal 13 puso en sus pantallas un nuevo programa de corte social, “Aquí somos todos”, el cual rápidamente llegó al corazón de los televidentes. Y ahora el espacio realizado por la productora Cooking Media prepara el estreno de su temporada 2022, que será el lunes 14 de marzo y la cual tendrá a Priscilla Vargas como su conductora.

Luego de 20 años en Mega, específicamente siendo parte del departamento de prensa y en el último tiempo al mando del noticiario matutino, la reconocida periodista se integrará a las filas de Canal 13 y su primer proyecto en la estación será liderar en pantalla el tercer ciclo de “Aquí somos todos”.

Acerca de este nuevo escenario laboral, Vargas comenta que “para mí llegar a Canal 13 significa volver a mis inicios, porque Canal 13 fue la puerta que me permitió entrar a la televisión (hizo su práctica en la casa televisiva). Cuando yo estudié periodismo me inspiré en muchos reporteros que eran tremendos referentes en el periodismo nacional y también tuve el gusto de, apenas de salir de la universidad, trabajar con muchos de ellos. Luego me di la vuelta larga en Mega, en donde me dieron las herramientas necesarias para desarrollarme profesionalmente, y después de dos décadas vuelvo a Canal 13 para hacerme cargo de un programa que creo que tiene dos misiones. Una, informar y la segunda, ayudar. Y creo que más allá de informar para un periodista, concretar una ayuda es sumamente gratificante”.

A lo anterior, agrega que sumarse al 13 y a “Aquí somos todos” “es un tremendo desafío, tanto profesional como personal. Y creo que va a ser un trabajo increíble, que se va a ver diario con un resultado que la gente lo va a poder percibir y espero que de la mejor manera. Ojalá se logre cada uno de los desafíos que nos iremos planteando en el canal día a día porque sé que es un programa que a veces se propone cosas complejas, pero para eso nos hemos preparado tanto y el equipo al que llego no solamente tiene la experiencia, sino que las ganas y el corazón de aportar. Y sentir que uno es un aporte para la sociedad ya es demasiado valioso”.

En ese sentido, Priscilla destaca que “llego al ‘Aquí somos todos’ con los zapatos bien sucios después de reportear mucho en la calle y por todo Chile dispuesta a seguir recorriendo el país para llevar soluciones tan necesarias para la gente. Porque en el programa lo más importante son las personas”.

“Aquí somos todos” volverá con mayor fuerza este 2022, pues el espacio tiene una necesidad urgente de ayudar y por esto sus pilares fundamentales serán servicio, ayuda y compromiso. Para esto, el programa va a ampliar su rango de acción, donde los casos solidarios continuarán y a éstos se agregará la información, de cara a profundizar el propósito de servicio del proyecto. Es así como esta vez el público podrá contar con información útil en distintos ámbitos, pensado en lo que le sirve a la gente. Esto se traducirá en temas de salud, legal, psicología, relaciones familiares y otros tópicos por el estilo.

Para esto se contarán con expertos que entregarán la información de manera clara y didáctica a la comunidad. Es decir, a los activadores sociales que continuarán esta nueva temporada, se unirá un panel de expertos profesionales.

“Aquí somos todos” ha sido una gran ayuda para los miles de chilenos que lo siguen día a día. En sus dos temporadas ha tenido grandes logros, que se resumen en 446 historias solucionadas, lo que ha significado un aporte de más de 30 toneladas de alimentos y la construcción de 12 nuevos hogares. Además, el espacio ha logrado activar a empresarios, municipios y vecinos para entregar ocho canchas mejoradas o terminadas, 11 carros regalados (food truck) y 40 tratamientos médicos y dentales. Asimismo, ha apoyado a 50 escuelas y ayudado a 60 campamentos con ollas comunes.

Uno de los mayores hitos del programa ha sido la construcción de cuatro Centro de Reforzamiento Educacional y Aprendizaje “CREA – Aquí somos todos”. El primero en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana, que permite la ayuda a 198 niños. Luego en Negrete, en la Región del Biobío, ayudó a 50 familias en riesgo social. El tercero en Salamanca, Región de Coquimbo, con apoyo a 100 familias y más de 60 niños. Y el último, en la comuna de Lampa, Región Metropolitana, que permitió ayudar a 73 niños y un total de 100 familias.

“Aquí somos todos”, estreno de nueva temporada el lunes 14 de marzo por las pantallas de Canal 13.