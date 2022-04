Joven le hizo un trabajo a la chica que le gusta y se sacó un 2: "Me bloqueó"

"Nunca pasé tanta vergüenza en mi vida", señaló el joven que falló en su intento por conseguirle una buena calificación.

Un joven se ofreció a hacerle un trabajo académico a la chica que le gusta y, lamentablemente para sus aspiraciones, terminó sacándose un 2 , en Argentina.

Se trata de una historia que se ha hecho viral en redes sociales, donde Facundo, un usuario de redes sociales, colgó una serie de fotografías de un chat que tenía con su mejor amigo, a raíz del caso.

"¿Qué onda amigo? Hoy le daban la nota, ¿no? ¿Cómo le fue?", consultó.

Sin embargo, las noticias no eran alentadoras: "Amigo, se sacó un 2 . ¿Qué hago?", contestó el joven.

"Pídele perdón, no sé", respondió inmediatamente Facundo.

Instagram @palomamami Lee También > "Aquí tamo, cero atao": La sorpresiva sesión de fotos que Paloma Mami se sacó en el Río Mapocho

Pero las cosas no dejaban de empeorar. "Amigo, me bloqueó . No voy nunca más al colegio", señaló el protagonista de la historia, quien reconoció que "vi cómo le entregaban la prueba, me estás jodiendo".

"Cómprale un chocolate, capaz te perdona", sugirió Facundo, pero luego se enteró que le había enviado un mail para pedirle perdón

"Nunca pasé tanta vergüenza en mi vida", dijo el afectado, antes de señalar que le había contestado.

La joven, víctima de la mala calificación, le reprochó: "Cómo me vas a mandar un mail. Te perdono igual".

"Si hay recuperatorio, te lo hago", ofreció el joven protagonista, que se encontró con una sorpresiva respuesta, pero que no logró captar del todo. "Lo venís a hacer a casa" , le contestó la chica que le gusta.

"Qué hago, ¿llevo la Play?", consultó, antes que Facundo decidiera llamarlo para explicarle en detalle a qué se refería la joven.