Joven le pide atrasar un trabajo a profesor por tener "caña": La respuesta del docente se hizo viral

El joven se dio el tiempo hasta de "piropear" la camisa que usó el docente unos días antes.

La propuesta de un estudiante y la respuesta de su profesor se convirtió en viral tras ser publicada en redes sociales por una cuenta especializada en historias graciosas.

La cuenta @ceciarmy de Twitter expuso dos capturas de pantalla: La primera, un correo de un joven a su profesor a las 4 de la mañana y estando de fiesta. La segunda, el correo del maestro para el alumno.

captura twitter Lee También > "Si lo encuentro, me lo quedo": Foto del fugitivo más guapo de Inglaterra causó furor en Twitter

"Te escribo desde el mocil que he salido esta noche y mananan me voy a levantar con una resaca hecho pedazos (sic)", parte escribiendo, con evidentes faltas de escritura el estudiante llamado Sergio Martos. Además, el asunto del correo era "atrásame el trabajo por favor".

"Por cosas resulta q no me va a dar tiempo an entregar el trabajo mañanna. Me dejas entregarlo mas tarde porfavor? Eres la hostia te quiero Javi, bel único profesor bueno que quedaen esta universidade lleno de capullos (sic)", continúa el joven.

No contento con el correo que le estaba redactando a las 4 de la madrugada, se dio tiempo de piropear la camisa del docente. "Estaba bien guapa, que le quiero regalar una a mi padre y seguro que le gusta una así como de viejo molon".

Finalmente, le pide "entregarlo otro día". "Eres el puto amo y quiero aprobar. Gracias jefe", cerró.

La respuesta del profesor

Si la propuesta del estudiante ya era llamativa, la respuesta del profesor se robó la película.

"Buenos días Sergio, parece que has tenido una buena noche. ¡Qué envidia! Me recuerda a cuando salíamos en 'Cubalibres' en el pueblo", avisó el profesor.

"Os he ampliado la fecha de entrega hasta el viernes 21 a medianoche, podéis subirla a través del campus virtual. Comunícaselo al resto de la clase, para que todos tengáis la misma oportunidad", aseguró.

También, hace referencia a la ya famosa camisa. "Me la regaló mi mujer y le canta, con lo cual tengo que cumplir y ponérmela de vez en cuando, pero no tengo ni la más remota idea de dónde procede, pero ya le preguntaré".

Y finalmente, en el correo de respuesta que le envío a las 10 de la mañana casi, lo interpela por el alcohol que habría ingerido Sergio.

"¿Qué bebiste anoche? La próxima vez que me envíes un correo electrónico, envíame también una botella como la que te tomaste anoche, para así no acordarme mucho de este correo", lanzó el docente.