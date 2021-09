Joven regala moto a su padrastro por ayudarla a estudiar dos carreras: "Mi padre del corazón"

"Hasta que me duelan los dedos voy a trabajar, pero vas a estudiar", le dijo el hombre hace unos años cuando Diana Pérez había mostrado su deseo de cursar Derecho y Escribanía Pública, en Paraguay.

Diana Pérez Jara, una joven de 28 años, se hizo viral al compartir un emotivo reconocimiento a su padrastro, en Paraguay.

A través de redes sociales, la joven compartió una fotografía en la que aparecía con una carpeta y, a su lado, su padrastro sobre una motocicleta que tenía un moño de regalo encima. ¿La razón? Era el obsequio de Diana a don Derlis, por haberla apoyado económicamente para poder estudiar.

"Todavía recuerdo con cuánta ilusión me acerqué a decirle a él y a mí mamá que quería estudiar la carrera de Derecho y Escribanía Pública. Sale mi mamá y me dice 'hija, sólo uno vamos a poder pagarte' y llorando entré a mi pieza", relató.

Sin embargo, el hombre se acercó a ella y le dijo que "hasta que me duelan los dedos voy a trabajar, pero vas a estudiar Derecho y Escribanía". "No saben la sonrisa que puso en mis labios y fui la hija más feliz . No se imaginan cuántas veces le he visto sobrecargarse de trabajo para que yo pueda estudiar", agregó.

"Con orgullo en el digo que pegando y cociendo zapatos, hizo de mí una profesional. Hace 28 años asumió un compromiso de padre, aún no siendo mis hermanos y yo sus hijos. Hace 28 años ha sido el mejor papá del mundo", complementó Diana Pérez en Facebook.

De igual forma, reconoció que su padre biológico murió en un accidente cuando ella apenas tenía un año. "Me mandó un ángel, mi papá don Derlis", agregó, al mismo tiempo que confirmó que culminó sus carreras y que "hoy puedo brindarles un poco de lo que ellos me brindaron a mí".

"Un gracias grande a don Derlis, mi padre del corazón, hombre trabajador y humilde y de un corazón gigante (…) él me entregó dos títulos universitarios y yo le entrego este (la moto). Felicidades, al señor más noble", cerró.