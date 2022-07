Julio Milostich relató cómo fue la muerte de su padre: "Me desperté en la mañana y estaba frío"

"Mi viejo tuvo tres ataques cardíacos y falleció a las 15:00 horas", relató el destacado actor nacional en "De tú a tú".

El destacado actor nacional Julio Milostich fue invitado al programa "De tú a tú", estelar de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo.

El intérprete tocó diversos temas en el espacio, como sus inicios en la actuación, su recordado personaje en la teleserie "El señor de la Querencia", y la relación que mantiene con su hija.

El actor también recordó cómo fue la muerte de su padre cuando él tenía 10 años. "Yo dormía con mi viejo y siempre nos quedamos dormidos conversando o cantando. Un día me despierto en la mañana, y miré a mi papá y sentí que algo no estaba bien. Lo toqué y estaba helado, frío, congelado", comentó.

"Entonces, mi papá se levanta, se pone pantalones y comienza a andar por la casa y me decía: "esto es tuyo". Yo me levanto, me pongo un pantalón con una polera, y me voy corriendo donde mi vieja que vivía a 10 cuadras como a las 6:30 de la mañana", indicó.

"Llego a golpearle a mi mamá y a mis hermanos, y les dije que mi papá se está muriendo. Efectivamente, fue mi mamá para allá, llamamos a la ambulancia y mi viejo murió a las 15:00 horas . Tuvo tres ataques cardíacos. Uno lo tuvo, seguramente, cuando se despertó en la noche. En el hospital tuvo otro y ahí se fue con el tercero", agregó.

El intérprete reveló que la muerte de su padre fue un periodo difícil de su vida, pero le alegró tener la compañía de su madre. "Lloré mucho la muerte de mi padre, un mar de lágrimas, pero era loco, porque el hecho de ir a vivir con mi mamá era lo que yo quería", afirmó.