Karen Doggenweiler recordó entre lágrimas a su fallecido padre: "No lo tengo nada superado"

Tras recorrer la casa y de hablar de algunos temas relacionados a su hogar y la familia, llegaron hasta el living donde se instalaron para conversar de los padres de la animadora.

En un nuevo capítulo de "De tú a tú", Martín Cárcamo llegó hasta la casa de Karen Doggenweiler para tener una íntima conversación.

Tras recorrer la casa y de hablar de algunos temas relacionados a su hogar y la familia, llegaron hasta el living donde se instalaron para conversar de los padres de la animadora.

Karen, comenzó hablando de su mamá, Sylvia Lapuente, quien se contagió de COVID-19. Su progenitora estuvo dos semanas hospitalizada y ella le contó que estaba contagiada justo cuando la iban a buscar para internarla.

Canal 13 Lee También > El llanto de Rafael Araneda al recordar la muerte de su padre y que emocionó a Martín Cárcamo

"Es súper duro porque no puedes acompañarla. Afortunadamente salió adelante. Quedó secuelada y hasta el día de hoy le cuesta respirar, se cansa. Quedó con una tos. Hay muchas cosas que se postergaron producto de la pandemia. Mi mamá se tenía que operar de las caderas. Es su tercera operación. Bueno, demorar esta operación que finalmente se hizo el año pasado, le afectó. Ahora no puede caminar, no se puede ni siquiera mantener en pie sola. Ha sido un proceso con harto kinesiólogo, de rehabilitación. Pero ella está convencida de que va a caminar", contó Doggenweiler.

La comunicadora luego se refirió a su padre, Félix Doggenweiler, quien falleció en 2008 producto de un cancer. Karen mencionó que él era mateo, riguroso, más fome pero bien feminista.

Canal 13

"Le importaba mucho que tuviéramos una mente amplia. Una educación rica, que supiéramos nadar, bailar, hacer patinaje, tocar guitarra. Un papá muy generoso y cariñoso", recordó.

Sobre la muerte de su padre, dijo que "Fue atroz. Cada vez que veo su foto, no lo tengo nada superado. Y eso que le di todos los besos que quise, le di todos los abrazos, hablamos todo. No hay nada pendiente".

"Hice el rito de despedirme, de decirle ‘ándate tranquilo, papá’ y así y todo, me cuesta mucho. Cuando murió le metí papelitos en sus bolsillos. Era genial", expresó entre lágrimas.

"Me hace falta todos los días, me encantaría que estuviera", cerró la comunicadora.