Karol Lucero hablará de sus "funas": "He cometido errores pero han sido un aprendizaje"

El ex Yingo estará invitado a 'Juego textual' donde se referirá a los comentarios de odio que recibe en redes sociales.

En un nuevo capítulo de "Juego textual", la noche de este martes, las ocho panelistas interrogarán al comunicador Karol Lucero.

Entre los temas a tratar, el comunicador se referirá a la multitudinaria "funa" que sufrió en el estallido social, donde mucha gente lo escogió como símbolo del descontento.

"Me cuesta entenderlo, porque hasta septiembre de 2019 era todo perfecto, y en octubre todo cambió (...) Yo le puedo caer bien o mal a alguien, pero de ahí a salir a marchar", declaró Lucero.

Karol Lucero y la "realidad precaria" en que creció: "Yo hasta los 19 años dormí en una mediagua"

Y agregó: "Creo que las personas que salieron con carteles no hicieron más que perder el tiempo en una de las oportunidades más grandes que hemos tenido en la historia para alzar la voz".

En torno a los epítetos que se usaron en su contra en las marchas, como 'degenerado' y 'acosador', el ex Mega indicará que no hay justificación alguna, ya que no tiene denuncias ni por acoso, ni por estafa, ni por violación.

Sin embargo, sí hará un mea culpa por ciertos excesos de su parte. "He cometido errores en el pasado pero cada uno de esos errores ha sido un aprendizaje", dirá.