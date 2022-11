Karol Lucero se defiende de las "funas": "Se me imputan delitos que no he cometido"

"Yo jamás he tenido una denuncia por acoso, por estafa, por violación ni por nada", indicó el comunicador en "Juego Textual".

La noche de este martes se llevó a cabo un nuevo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

En este episodio, Karol Lucero, fue entrevistado a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

En la primera sección del programa, "Campo minado", el animador se refirió a las "funas" que sufrió durante el estallido social de 2019.

“Me cuesta entenderlo, porque hasta septiembre de 2019 era todo perfecto , y en octubre todo cambió", indicó.

"Yo le puedo caer bien o mal a alguien, pero de ahí a salir a marchar, creo que las personas que salieron con carteles no hicieron más que perder el tiempo en una de las oportunidades más grandes que hemos tenido en la historia para alzar la voz”, señaló.

El comunicador aseguró que "funas" deberían usarse en casos que de verdad lo ameriten, no en el suyo.

“Yo no estoy en contra de las funas a personas que están condenadas por algún delito y la justicia no ha hecho su trabajo, o un tipo que violó o acosó y estuvo un par de meses en la cárcel y ahora está en la calle", indicó.

"Para esos tipos, la funa o la justicia que se hace en redes sociales está justificada. Pero yo jamás he tenido una denuncia por acoso, por estafa, por violación ni por nada. Se me imputan delitos que no he cometido y no sé cómo esto creció tanto”, señaló.

Consultado sobre los posibles motivos del origen de sus "funas", Karol Lucero respondió que "he cometido errores en el pasado, pero cada uno de esos errores ha sido un aprendizaje”.

También, el comunicador profundizó acerca del episodio donde, en 2018, circuló un video en el que salía conduciendo su programa en Radio Carolina mientras supuestamente realizaba actos indecorosos.

“Se me escapó de las manos , fue una situación que no debería haber ocurrido”, indicó.

Karol Lucero calificó al episodio como una “mala broma” y un motivo totalmente desproporcionado para castigarlo.

“A mí me suspendieron de mi trabajo. Yo trabajé 13 años en la radio, con una conducta intachable, y por un error no puedes echar a una persona. También ofrecí disculpas públicas en un canal de TV. ¿Qué más tenía que hacer o qué más me tenía que pasar por una mala broma?”, finalizó.