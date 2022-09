Kate Winslet es hospitalizada tras sufrir caída durante rodaje de película

La actriz se accidentó mientras participaba de la producción de la película dramática histórica '"Lee", la que se graba en Croacia.

La actriz estadounidense Kate Winslet fue hospitalizada tras sufrir una fuerte caída durante el rodaje de una película en Croacia.

Según The Hollywood Reporter, la intérprete de 48 años trabaja en una escena de la película de drama "Lee", donde es la protagonista, cuando sufrió el accidente, del que no se han dado mayores detalles.

Lee También > Entierro de la reina Isabel II: el simbolismo en la corona de flores sobre el féretro de la monarca

"Kate resbaló y fue llevada al hospital como medida de precaución requerida por la producción... ella está bien y estará filmando, como estaba planeado, esta semana", aseguraron desde su equipo.

Winslet, de 47 años, interpretara a la fotógrafa Lee Miller en la cinta que se centra en la vida de esta artista durante su trabajo para Vogue como corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial.

La protagonista de "Titanic" también tiene un papel en "Avatar: The Way of Water", cinta que es la secuela de "Avatar" de 2009.