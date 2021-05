Katty Kowaleczko relató violencia que vivió en primer matrimonio: "Fueron puñetazos y patadadas"

La actriz contó en "De tú a tú" que se casó a los 17 años para arrancar de su padre enfermo, que murió cuando ella cumplió 23.

En un nuevo capítulo de “De tú a tú”, Martín Cárcamo recibió en su casa a la actriz Katty Kowaleczko para conversar de su carrera, del amor y de su historia.

Kowaleczko partió contando que está en pareja, que viven juntos pero duermen en piezas separadas. También mencionó que sus papás estuvieron 25 años juntos hasta que el papá de ella murió. Ahora, su mamá -de 85 años-, vive con ella.

Si bien la actriz ahora se encuentra feliz y viviendo en plenamente, su juventud fue una época completamente distinta, ya que vivió un duro episodio con su primer esposo: fue víctima de violencia intrafamiliar.

La actriz contó que se casó a los 17 años para arrancar de su padre enfermo, que murió cuando ella cumplió 23.

"Yo me casé a los 17. Descubrí que me estaba arrancando, estaba arrancando de un papá enfermo, muy deteriorado. De esa realidad. Me casé con un proyecto de vida en serio, o sea, yo quería casarme, tener hijo. Pololeé un par de meses pero esta persona era mayor que yo", partió su relato.

Y luego agregó: "Él era encantador. Una persona trabajadora, se comprometió a que siguiera estudiando. Al poco tiempo esto empezó a cambiar. Al poco tiempo llegué a una casa donde me celaba mucho. Y yo no podía salir, salía a comprar pan y si me llamaba y no estaba, se enojaba y empezó así la violencia, primero verbal, hasta que llegó a la física".

En este sentido, mencionó que "pasaba todo el día sola. Recuerdo que agarró toda mi ropa y la botó. Me compró trajes de dos piezas porque era la ropa que tenía que usar una señora".

Pero la violencia escaló. "En una discusión en casa, fue un charchazo con esta parte de la mano al rostro y con fuerza. Nunca me lo esperé. Y a mí me descolocó, más que me dolió. Quedé para adentro, quedé en shock. Yo traté de explicarle que eso estaba mal y él 'perdóname, nunca más, no sé qué me pasó y nunca más' pero el nunca más yo no sabía que era mentira".

Posteriormente, vino con mayor agresividad destacando que "los golpes fueron cada vez más violentos donde se incluyeron puñetazos y patadas. Yo lo pasé pésimo y chica. No sabía que hacer y me empezó a aislar. Cada vez estaba más sola. Él sabía que yo no le iba a contar a mi mamá, por la enfermedad de mi papá”. Relató además que llamó a su suegra y le contó porque necesitaba apoyo, pero la señora se puso a llorar por lo que terminó consolándola ella.

Finalmente, decidió contarle la verdad a su madre, quien la llevó de inmediato al médico. La derivaron a una psiquiatra porque estaba con depresión. "Me dice ‘tu marido está enfermo, tu marido no es normal. Lo que estás viviendo no es normal'”, sostuvo.

Luego le comunicó el episodio de violencia a su padre, quien encaró al hombre. "Me acuerdo que terminé de contarle, él militar y con su arma inscrita, y al instante se levantó, fue al dormitorio y volvió con la pistola en la mano: 'te doy tres segundos para que desaparezcas de acá. Si te veo de nuevo cerca de mi hija, yo te mato'", precisó Kowaleczko.

La actriz señaló que luego de eso hubo un trabajo de reconstrucción con sus padres y mejores amigos. Después anuló su matrimonio y nunca más lo vio.