Kelly Osbourne respondió "estúpidos rumores" de cirugía plástica tras publicar irreconocible foto

Kelly Osbourne criticó los "estúpidos rumores" de cirugía plástica que surgieron este lunes, luego de la irreconocible foto que compartió con sus seguidores en Instagram , donde se le ve completamente distinta.

En un video publicado en dicha red social, la hija de Ozzy y Sharon Osbourne respondió a la ola de comentarios que se generaron en Internet sobre su apariencia, aclarando que no se había sometido a una cirugía plástica.

"Solo quiero mencionar un tema del que todos ustedes están hablando, porque siempre soy realmente honesta y franca sobre lo que le he hecho a mi cuerpo, y quién soy, y no me he sometido a una cirugía plástica", comenzó diciendo Kelly en el clip.

La británica de 36 años, que en octubre pasado reveló que perdió casi 40 kilos, insistió en que nunca le ha hecho nada a su rostro. "Nunca me he hecho nada en la cara, más que un par de inyecciones en mis labios, en mi mandíbula y en mi frente aquí. No miento, pero gracias por el cumplido", agregó con una sonrisa.

La estrella de "The Osbournes" tituló la publicación, "¡Acabemos con estos estúpidos rumores! ¿No pueden alegrarse por mí?".

El clip, que ha sido visto más de 400 mil veces, fue aplauido por varios de sus famosos amigos como Vanessa Hudgens y la bailarina de "Dancing with the Stars" Cheryl Burke. "Te ves increíble. A la mi**da", comentó Hudgens, de 32 años. Mientras que Burke, de 37 alos, le escribió: "¡Te ves preciosa!".