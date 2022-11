Kenita Larraín se reconcilió con Marcelo Ríos: "Reconciliarnos nos liberó a ambos"

"Ambos apostamos por un matrimonio, por formar una familia, no resultó. Fue momento súper doloroso", indicó la ex modelo sobre su separación con Marcelo Ríos en "Juego Textual".

La noche de este martes se llevó a cabo un nuevo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

En este episodio, Kenita Larraín fue entrevistado a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

La exmodelo contó que un día, estando de visita en la casa de sus suegros en Argentina, recibió una llamada de Marcelo Ríos, su exesposo.

"Un día estaba en Argentina visitando a mis suegros, y de repente me llega un mensaje. Miro el teléfono y salía una foto de él con un mensaje. Yo dije: 'no, esto es imposible, ninguna posibilidad de que me esté llamando Marcelo'", relató.

"De hecho, en un momento cuando conversábamos hicimos una videollamada porque yo todavía seguía no creyendo que era de verdad él", indicó.

"El mensaje decía que necesitaba hablar conmigo. En realidad, me llamó por otra razón. Pero que me llamara me sorprendió muchísimo porque eran demasiados años hablando súper mal, como hablando desde la herida en el fondo", señaló.

"Más que pelea mediática, obviamente, ambos apostamos por un matrimonio, por formar una familia, no resultó. Fue momento súper doloroso. Entonces yo creo que de alguna forma, claro, en las entrevistas yo sentía que pasaba el tiempo y Marcelo no había cerrado esa herida. Hablaba muy mal de mí, como el peor error y todo eso", afirmó.