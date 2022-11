Kenita Larraín se refiere a una posible reconciliación con Iván Zamorano: "Sería sanador para él"

Por Macarena Faunes COMPARTIR



miércoles 9, noviembre 2022 0:00 Hrs

"Conozco gente en común, y sé que antes de que se fueran a Miami no me tenían ninguno de los dos buena, ni él ni su señora. Entonces, no quiero ser invasiva tampoco", indicó la exmodelo en "Juego Textual".