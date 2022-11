Kenita Larraín perdió un hijo en pandemia: Se enteró de su embarazo cuando se contagió de COVID-19

"Entre más lo converso, más lo sano, porque todavía para mí es muy doloroso. Tenía muchas esperanzas de poder ser mamá nuevamente", señaló la ex modelo en "Juego Textual".

La noche de este martes se llevó a cabo un nuevo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

En este episodio, Kenita Larraín fue entrevistado a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

La ex modelo compartió con las panelistas uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su hijo.

Kenita contó que se enteró de que estaba embarazada cuando fue internada por covid en una clínica.

"Se filtró de la clínica porque yo estuve como una semana internada, y obviamente estaba en maternidad. Entonces, de algún lado se filtra y me empiezan a preguntar: Oye, ¿Estás embarazada?' Obviamente yo no respondía los mensajes porque estaba enferma", indicó.

"En alguna entrevista me preguntaron y decido contarlo porque creo que era parte de mi sanación. Entre más lo converso, más lo sano, porque todavía para mí es muy doloroso. Tenía muchas esperanzas de poder ser mamá nuevamente", señaló.

La empresaria contó que se sometió a un tratamiento para volver a quedar embarazada.

"Sofía fue maravillosa porque a los 42 años fuimos con mi marido de luna de miel a Islas Maldivas, un lugar soñado, y quedé embarazada inmediatamente. Ese fue mi regalo más grande, Sofía.

Comenzó a pasar el tiempo y Kenita Larraín no lograba quedar embarazada nuevamente, por lo que una prima le recomendó un tratamiento.

"Lo hicimos. La primera vez no resultó. La segunda vez sí resultó. Estaba justo en tratamiento y me enteré en la clínica porque justo ese tipo de covid, que fue al principio, era un covid muy relacionado con la neumonía", indicó.

"Me preguntaron si había alguna posibilidad de estar embarazada y les dije sí. Bueno, me hicieron un examen de sangre y me dicen que sí estoy embarazada", recordó.

"Fue maravilloso, pero por otro lado, fue muy angustiante, porque estar con Covid era como ser la peste más grande del mundo. Cuando entraban los médicos y las enfermeras estaban súper protegidos, parecían astronautas. Entonces, en ese minuto no tuve la contención de que alguien te abrazara o poder tener algún contacto cercano", afirmó.

La ex modelo no fue la única que tuvo Covid, ya que su marido también se contagió y estuvo varios días internado en la clínica.

"Mi marido estaba súper enfermo. Los dos nos contagiamos. Gracias a Dios a mi hija no le pasó nada. Pero los dos nos contagiamos y él es tan buen papá, que cuando yo estaba en la clínica se aguantó en la casa con ella para no dejar a mi hija sola", aseguró.

"Cuando me dieron el alta y me dijeron que no estaba embarazada, yo sentía como que él no me pescaba, no me apoyaba, no estaba presente. Eso para mí fue súper doloroso", afirmó.

"Cuando me dieron el alta, yo bajé y él estaba en el auto. Yo lo voy a abrazar esperando que me diera un abrazo, y él apenas hablaba y me dice: 'Por favor, llévame a urgencia'", aseveró.

"Lo llevé a a Urgencia y lo dejaron hospitalizado. Estaba súper grave, estuvo como un mes con oxígeno. Estuvo súper grave porque se aguantó de tan buen papá que es para no dejar a Sofía sola", finalizó.