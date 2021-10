Kourtney Kardashian y Travis Barker se casan: mira las fotos de la romántica propuesta en la playa

Esto marca el primer compromiso de la empresaria, sin embargo ella ya tiene tres hijos: Mason, de 11 años, Penelope, de 9 y Reign,de 6, con su ex pareja Scott Disick.

Kourtney Kardashian parece haber encontrado la persona indicada para tener su ansiado "y vivieron felices para siempre".

La estrella de "Keeping Up with the Kardashians", de 42 años, y el baterista de Blink-182, de 45, están comprometidos.

Kardashian confirmó la noticia en Instagram al compartir imágenes de la romántica propuesta con el texto "por siempre @travisbarker".

Según TMZ, quien fue el primero en informar sobre el compromiso, Barker le propuso matrimonio en un hotel junto a la playa en Montecito, California. El músico planeó un elaborado arreglo floral en la arena antes de arrodillarse y hacer la pregunta.

En tanto, Barker estuvo casado con Melissa Kennedy entre 2001 a 2002 y Shanna Moakler entre 2004 y 2008. El músico además tiene una hijastra Atiana, de 22 años, su hijo Landon, de 17, y su hija Alabama, de 15, con Moakler.

"¡Felicitaciones @kourtneykardash y @travisbarker, estoy tan feliz de que ustedes se amen tanto!" escribió Landon en una historia de Instagram. "¡Tan feliz por ustedes chicos, los amo a ambos!" fue el mensaje que compartió Alabama en la misma red social.

Por su parte, Kim Kardashian, también compartió un video en cámara lenta de la pareja besándose, con un primer plano del nuevo anillo de su hermana. "KRAVIS PARA SIEMPRE", escribió en Twitter.