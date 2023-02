La aplaudida versión de "Mario Kart" de Pedro Pascal en Saturday Night Live

El actor chileno fue el protagonista de la jornada del icónico programa estadounidense.

Pedro Pascal se robó el show en Saturday Night Live, el icónico programa de la televisión estadounidense.

El actor chileno, protagonista de series como "The Last of Us" y "The Mandalorian", fue el animador del episodio de la citada producción norteamericana y sacó carcajadas a los presentes y televidentes.

Uno de los momentos más celebrados en redes sociales fue la adaptación del famoso juego "Mario Kart" que realizó HBO, algo similar a lo sucedido con The Last of Us.

En el video, Pascal interpreta al fontanero más famoso de los videojuegos: Mario, de la clásica saga de Nintendo.

Acompañado de los personajes del juego, el chileno interpreta una magistral versión de Mario, en donde se da el tiempo incluso de bromear con los "hongos" que comía el personaje para volver a crecer y sanar su salud.

Revisa el video a continuación:

HBO's adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 5, 2023