"La hipótesis del amor": Adaptarán como película libro de Ali Hazelwood

La empresa Bisous Pictures se asoció con la escritora Ali Hazelwood para realizar la adaptación de su novela "La hipótesis del amor", libro que estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times durante 39 semanas.

La productora Elizabeth Cantillon señaló a Deadline que "Bisous Pictures está encantado de trabajar con Ali para amplificar su voz y llevar este mágico libro a la pantalla".

En 481 páginas Hazelwood desenreda una historia de amor nacida en un laboratorio y en un trato firmado bajo microscopio. Todo comienza con Olive tratando de convencer a su amiga Ahn que no le molesta que salga con su ex novio, algo de lo que Ahn no está segura por lo que desea terminar con esa relación.

Como siempre es más fácil complicar las cosas, Olive cree que la mejor solución al problema es que Ahn la vea besando a otro hombre para demostrar que superó a su ex pareja. En ese intento desesperado por salvar la relación de pareja de su amiga, Olive besa al primer hombre que encuentra en el pasillo. Sin embargo, ese hombre es el mismísimo Adam Carlsen.

Carlsen es un joven profesor, muy inteligente, pero que también es conocido por ser un imbécil. Por ese mismo motivo, Olive queda muy sorprendida cuando Adam acepta su trato de iniciar una relación falsa, pequeño experimento que con cada día comienza a complicarse.

Hazelwood logra mezclar la intriga y las bifurcaciones del amor con la ciencia gracias a sus artículos de neurocirugía. Nacida en Italia, vivió en Alemania y Japón antes de trasladarse a Estados Unidos para doctorarse en neurociencia.