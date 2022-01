"La luz de mi vida decidió terminar su lucha": Sinead O‘Connor anunció la muerte de su hijo

Shane O'Connor, de 17 años, habría escapado de un hospital en donde era monitoreado por sus múltiples intentos de suicidio.

Sinead O‘Connor anunció la muerte de su hijo de 17 años , Shane, cuyo cuerpo fue encontrado tras una amplia búsqueda policial.

La cantante había anunciado la desaparición de Shane O’Connor el pasado 6 de enero. El joven habría escapado de un hospital en donde estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

"Mi mundo se derrumbaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes que siga latiendo. Por favor, no te hagas daño”, agregó entonces.

Tras la desaparición de Shane, la policía irlandesa inició un amplio operativo de búsqueda. En horas de la madrugada de este sábado, la cantante de “Nothing compares to you”, anunció el hallazgo del cuerpo del menor en sus redes sociales, dejando ver que se trataría de un suicidio.

“Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios . Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto”, escribió.

Posteriormente la cantante le dedicó la canción “Ride natty ride” de Bob Marley, comentando “esto es para mi Shaney. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos”