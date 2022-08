La "Naná" vuelve a las pantallas de Canal 13 junto a Pancho Saavedra en "Te paso a buscar"

Eliana Hernández desclasificará el momento en que le ofrecieron ser candidata al reinado del Festival de Viña.

Este sábado se transmitirá el cuarto capítulo del programa “Te paso a buscar”, espacio de Canal 13 que conduce Pancho Saavedra y que en esta emisión tendrá como invitada a Eliana Hernández, más conocida como la “Naná”, la querida y recordada ex participante de “MasterChef” en su versión 2014.

La carismática mujer, quien ya cuenta con 92 años de existencia, se subirá al convertible rojo para realizar un recorrido por su vida, desde su infancia hasta que se hizo popularmente conocida gracias a la cocina de “MasterChef”, reconocimiento que, también, la llevó a coronarse como Reina Guachaca en el año 2015.

En relación a esto, la invitada de “Te paso a buscar” desclasificará la instancia en que le ofrecieron ser candidata a Reina del Festival de Viña del Mar. De esta manera, es como rememorará que “no quise ser reina de Viña del Mar, porque habría hecho el ridículo… pero sí me habían ofrecido… yo no sé nadar ni ninguna cosa. Yo les dije no, con la Reina Guachaca basta y sobra”.

Además, junto a Pancho Saavedra, la “Naná” evocará importantes momentos de sus 92 años, conversados en su dulce estilo, incluso para recordar los momentos tristes, como la lejanía con su madre, la muerte de su hijo mayor o la infidelidad de su marido.

“Te paso a buscar” este sábado un nuevo capítulo, a las 22:15 horas, después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.