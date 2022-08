Con Carlos a la cabeza: Conoce los nombres reales de las principales caras del género urbano chileno

El género y su industria siguen creciendo en Chile y algunos de sus exponentes ya son conocidos en otros países. Si bien muchos de ellos son reconocidos por sus nombres artísticos... ¿conoces los reales y el por qué de sus apodos? Te invitamos a revisar la siguiente lista en T13.cl.

Claudio, Trinidad, Carlos y Sofía, entre otros, son los verdaderos nombres de algunos de los cantantes chilenos que se lucen en la esfera de los ritmos urbanos y el trap que optaron por usar pseudónimos para llevar su talento al mundo.

El género en Chile sigue sumando adeptos y con ello sube la cantidad de personas que quieren saber más de sus vidas y cómo han logrado desarrollar una carrera musical tan exitosa. Es por eso que te invitamos a conocer los verdaderos nombres de algunos de los exponentes de este estilo musical.

Princesa Alba

Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, se viralizó en redes sociales hace cinco años el video "Mi Only One", primera canción que publicó en su cuenta de Youtube y que hasta hoy suma más de tres millones de reproducciones.

Pailita

Carlos Rain Pailacheo de 22 años se convirtió en uno de los artistas chilenos más populares en el último tiempo tras sus colaboraciones con Marcianeke y Polimá Westcoast. Su apodo musical nació en su infancia y proviene de su apellido materno.

Polimá Westcoast

Polimá Ngangu Orellana nació en Chile y es de ascendencia angoleña, es uno de los artistas más relevantes del momento gracias a su canción "Ultra solo" junto a Pailita, tema que luego reversionó de la mano de Paloma Mami, De la Ghetto y Feid.

Paloma Mami

Paloma Castillo Astorga reveló que detrás de su nombre artístico se encuentra el rapero Drake. "Muchas personas que me siguen saben que amo a Drake y él en su Instagram se tiene como @champagnepapi y entonces cuando me hice la cuenta me inspiré su nombre", contó hace un par de años.

Marcianeke

Matías Muñoz es el nombre del polémico cantante, quien en septiembre del año pasado fue detenido por manejar bajo la influencia del alcohol y que en más de una oportunidad ha preocupado a sus fanáticos por su estado de salud. El talquino manifestó su molestia contra quienes juzgan su aspecto físico en abril, cuando señaló que "muchos piensan que estoy así de mal por las drogas y no saben nada que es por culpa de sus comentarios (...) ya dejarán de mirarme como el drogadicto que canta".

SouLfia

Sofía Walker es el nombre real de la artista. Su apodo nace por la mezcla de trap. R&B y soul a la que está dedicada. A comienzos de julio reveló que Polimá Westcoast, su ex pareja, se inspiró en ella para escribir el hit "Ultra solo".

AK4:20

Bastián D'Amonte es el nombre del joven cantante oriundo de Talca, región del Maule. Según explica la revista Nostromo su alias se debe a una combinación entre la arma AK47 y la conmemoración del día mundial de la Marihuana.

El Jordan 23

El cantante proviene de la comuna de Lo Prado, en la región Metropolitana. Su verdadero nombre es Jordan. En el programa La Junta contó que su nombre en honor a un amigo que murió a los 23 años. "Siento que fue como un persona importante en mi vida", explicó.

Standly

Camilo Paredes nació en San Felipe, región de Valparaíso, y es conocido por canciones como "Pégate" y "Mi gata". En entrevista con el Youtuber Diego González TV, el cantante contó que su apodo es una frase inventada que comienza con las iniciales de sus familiares.

Cris Mj

Su nombre real es Cristopher Alvarez conocido gracias su canción "Una noche en medellín" que en Youtube suma más de 192 millones de reproducciones. El hit de Alvarez también tuvo una versión remix con la colaboración de Karol G y Ryan Castro.

En entrevista con el canal de Youtube Entre Chorizos, el cantante explicó que su nombre artístico tiene q ver con su nombre y MJ por mala junta.