La razón por la que Maluma cerró su cuenta de Instagram

El cantante colombiano Maluma generó opiniones divididas al momento de compartir un video en su cuenta de Instagram junto a un cachorro león llamado "Mala Mía".

Y es que el reggaetonero, por un lado, causó ternura con el registro; pero otros usuarios de la red social lo criticaron tajantemente.

Esto porque hubo quienes pensaron que el animal era de propiedad del artista, por lo que reprocharon el hecho de que el cantante se manifestara como un "animalista".

Si bien el colombiano se había mantenido en silencio en torno a la polémica de su video, decidió tomar cartas en el asunto y salir al paso de las críticas.

Fue así como Maluma decidió grabar otro video en el que abordó el tema y fue bastante duro en sus respuestas. La indignación lo llevó a cerrar su cuenta de Instagram.

El artista aseguró que era un león que fue rescatado por Black Jaguar- White Tiger y él sólo fue a visitarlo y darle amor, dejando muy en claro que él es animalista y jamás tendría como mascota a un animal de este tipo ni apoyaría el tráfico de animales.

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé. No entiendo por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía", lanzó.

Y cuestionó: "Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado".

"Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo y nunca voy a apoyar el tráfico de animales. Por qué todavía les cabe en la cabeaza que yo pueda tener un león de mascota", agregó.

De igual manera, advirtió: "Por qué en vez de estar escribiendo estupideces, alegando y juzgando, no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan".

"Por qué no van y salvan animales, como está haciendo Eduardo con la fundación. Dejen de estar alegando. No sean ignorantes", sentenció.