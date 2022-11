La sincera declaración de Iván Arenas tras sufrir cuatro infartos: "Me da lo mismo morir mañana"

"No le tengo amor ni apego a la vida como mucha gente. Si muero mañana, muero no más”, manifestó el comunicador en un nuevo episodio de "Juego Textual".

La noche de este martes se llevó a cabo un nuevo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

En este episodio, Iván Arenas, fue entrevistado a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

A lo largo de su vida, el comunicador ha padecido cuatro infartos y un cáncer de colon. Fue Pepi Velasco quien realizó la primera pregunta en la sección "Campo minado", y le preguntó si cambió sus hábitos alimenticios para mejorar su salud.

“Tengo buena calidad de vida, lo paso bien, como de todo. No soy grosero como antes, antes me comía un pernil y medio, un arrollado huaso, harto ají, era grosero para comer. Hoy como lo mismo, pero menos cantidad”, indicó.

Juego Textual - Doctor Sebastián Ugarte Lee También > Doctor Sebastián Ugarte contó cómo comenzó la historia de amor con su pareja arriba de un avión

El comunicador contó que “no tomo agua de la llave, porque es insípida y sosa, no tiene gusto a nada. Verduras tampoco como, la lechuga es como papel arrugado, los rábanos son ácidos, fuertes, y la coliflor es hedionda”.

En relación a sus infartos, Iván Arenas manifestó que “cada tres o cuatro años me viene uno, ya lo sé, y ahora estoy esperando que venga el quinto”. Además, contó que su cuarto episodio coronario lo incluyó en una rutina humorística, por lo surrealista que fue todo.

Fue durante su relato donde el humorista realizó una impactante declaración: