[VIDEO] Lanzan el primer tráiler de "The Last of Us" con Pedro Pascal de protagonista

Este sábado HBO Max publicó el primer adelanto de la serie basada en el exitoso videojuego para PlayStation y que cuenta la historia de Joel y Ellie en un mundo post apocalíptico.

Durante este sábado HBO Max entregó el primer tráiler de la adaptación del exitoso videojuego para PlayStation producido por Naughty Dog, "The Last of Us", producción que será protagonizada por Pedro Pascal y Ella Ramsey.

A través de diferentes plataformas, HBO y PlayStation liberaron el primer adelanto oficial de la serie, el cual dura un poco más de dos minutos y en la que tenemos la oportunidad de dar un vistazo más profundo a la serie que está a cargo de Craig Mazing, creador de Chernobyl y Neil Druckmann.

Este adelanto deja claro que seguirá la historia de Joel, un hombre que tiene la misión de cuidar de Ellie, una chica que es inmune a un virus que ha convertido a casi toda la humanidad en monstruos.