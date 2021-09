Las seis cifras que pondrían 500 millones de dólares en tu bolsillo

Miles en el país participan por la oportunidad, así sea pequeña, de ganar el Powerball de EEUU sin salir de Chile.

El sorteo por los 500 millones de dólares del Powerball está atrayendo a miles de chilenos que están comprando boletos legítimos a través de un sitio web de mensajería certificada llamado theLotter.com, donde además se venden las loterías de la Polla Chilena de Beneficencia, aunque la mayoría se inclina por la lotería más grande del mundo), luego de acumularse durante varios meses, esta semana promete entregar un equivalente a 400 mil millones de pesos a quien acierte a las seis cifras.

“Tenemos miles de usuarios en Chile que han probado nuestros servicios” afirma Andrés Fernández, vocero de theLotter para el mercado hispano, y agrega “llevamos operando más de 19 años habiendo entregado US$105 millones a extranjeros de todas partes del planeta, incluyendo México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador. No existe ninguna empresa con la infraestructura y las garantías que ofrece nuestro portal y es por ello que, desde todo el territorio nacional recibimos miles de solicitudes de compra, aumentando las probabilidades de que un chileno se lleve el premio”, concluye.

¿Cómo funciona la mensajería?

Cuando alguien usa los servicios de este famoso portal que opera desde 2002, la empresa compra los tickets en un expendio legítimo y los almacena en un depósito 100% seguro para así poder garantizar la entrega del boleto ganador al usuario, en caso de que acierte a los números. Cuando la persona hace la transacción, obtiene a cambio una copia escaneada del recibo de papel donde puede ver el lugar en el cual fue adquirido el billete original, la hora y el precio que se pagó por participar.

theLotter es el único sitio web con licencia en la Unión Europea para adquirir tickets oficiales a nombre de personas de todo el mundo incluido Chile y certifica que todos sus boletos son genuinos.

¿Qué ocurre cuando alguien gana?

Cuando alguien acierta a través de theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el ticket oficial, y además le asigna un abogado también pagado por theLotter, quien lo asesora a la hora de recaudar el premio.

Fue así como un ciudadano iraquí que ganó US$6 millones en Oregon con un billete que había comprado a través de theLotter, viajó a cobrar el acumulado y lo mismo ocurrió con una panameña que obtuvo 30 millones de dólares en el sorteo de La Florida sin haber pisado jamás suelo norteamericano y quien recibió el premio de las manos de un representante de la lotería oficial en Estados Unidos.

Portafolio de ganadores

La mayor garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Panamá, México, España, Rusia, Australia e Irak. En él, los clientes aparecen ocultos por una máscara debido a que la corporación protege la identidad de los afortunados, pues el sitio web es consciente del riesgo que conlleva revelar la imagen y el nombre de quienes aciertan. Así que quien sea que tenga la suerte de ganar podrá contar con total confidencialidad.

Formas de pago

theLotter.com ofrece alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA y Mastercard. El precio por participar es de 15 dólares por tres combinaciones de números que se adquieren en un solo ticket. Hay que tener en cuenta que este valor ya incluye el recargo por el servicio de mensajería, y la empresa no deduce ninguna comisión sobre el monto ganado. theLotter tiene además una poliza de 100% satisfacción garantizada o la devolución de su dinero.

Ninguna ley prohíbe que un extranjero se gane la lotería

Alex Gálvez, un abogado experto en migración en Estados Unidos, enfatiza que cualquiera puede jugar y ganar los premios, “No hay que ser residente para cobrar un acumulado de lotería pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se necesita de un número de seguro social” indica, pues el dinero obtenido no está relacionado con un trabajo realizado en tierras norteamericanas.

A esto Russ López, subdirector de comunicaciones de la Lotería de California, agrega: “Incluso una persona indocumentada puede comprar un boleto y cobrar el premio si gana, no tiene que ser ciudadano, pues se debe tener presente que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un extranjero reclame un acumulado de la lotería” concluye.

¿Qué ocurre si el ganador no puede viajar?

Si debido a la situación actual el ganador no logra viajar de inmediato, las loterías americanas esperan hasta un año para que el usuario cobre el pozo. Además, el cliente puede transferir el boleto a un familiar que sí pueda trasladarse a los Estados Unidos.

¿Cuánto vale participar por los 500 millones de dólares?

theLotter.com ofrece un mínimo de 3 boletos por un precio total de 15 dólares (5 dólares por billete) y en ese valor ya está incluida la comisión que el portal cobra por su servicio de mensajería. Cuando alguien obtiene un acumulado, la empresa no deduce ninguna comisión sobre el premio ganado.

Próximos grandes sorteos

El próximo premio del Powerball por 500 millones de dólares se sorteará este sábado en la noche y cualquiera puede adquirir sus billetes legítimos en theLotter.com. La venta estará abierta en el sitio web hasta una hora antes del sorteo para así garantizar la compra de los boletos oficiales.

Pago de Impuestos

Hay que tener en cuenta que ganar el mayor premio de lotería del mundo implica el pago de impuestos en Estados Unidos. Quien gane el Powerball que está en juego a través de theLotter obtendría un aproximado de $217 mil millones (US$ 275 millones) si elige cobrar el premio en millonarios pagos anuales durante 29 años. Pero si prefiere que el premio se le pague en un solo desembolso inmediato, recibirá un neto aproximado de 157 mil millones (US$ 200 millones).