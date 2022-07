Lucy, la mujer de 28 años que viste como "niña" y usa pañales

Asegura que no es un fetiche sexual, sino que lo hace por "comodidad".

Una mujer confesó que adora usar pañales y vestirse como "niña". La adulta, de 28 años, asegura que no es nada sexual, sino que por "comodidad".

En la historia recogida por el NY Times, señalan que Lucy (que no revela su nombre completo), la protagonista de esta historia, es una analista de seguridad cibernética. Tiene un trabajo de oficina regular y una vida amorosa normal. Eso sí, recibe ataques por redes sociales.

Además de ser tachada como "fetichista enferma", otras personas la atacan afirmando que sus ex novios deben ser "pedófilos" si salen con la mujer que usa pañales y chupetes.

“No descubrí que existían los bebés adultos hasta que era adolescente e hice algunas búsquedas en Google por mi cuenta”, explica Lucy.

¿Cuándo comenzó a usar los pañales?

La mujer cuenta que sus primeros pensamientos sobre el uso de pañales se dieron cuando nació su hermana menor. “Tenía 8 o 9 años cuando tuve estos sentimientos por primera vez y fue muy confuso”, indicó.

Fue ahí que "robaba" los pañales de su hermana y los usaba buscando la comodidad. Eso sí, esto no quita que Lucy también vaya al baño.

“Trato de usar el baño como una persona normal hasta que es de noche y trato de que no afecte mi día a día, mis amistades o mi carrera”, aseguró.

“Es algo que mi mamá sabe, pero aparte de eso, lo mantengo en privado”, agrega la mujer.

Actualmente, Lucy gasta aproximadamente 120 dólares (126 mil pesos) en productos para bebé y, su actual pareja, la apoya en su estilo de vida.

“Tengo una buena carrera y soy buena en mi trabajo, pero en el fondo todavía siento que soy una niña pequeña ”, expresa.

“Mi novio actual no está en la comunidad ABDL (Adults Baby Diapers Lovers - Adultos bebé amantes de los pañales), pero me lee cuentos de hadas antes de acostarme y eso me hace sentir muy cómoda”.

Su vida en redes sociales

A pesar de los ataques que ha recibido, Lucy encontró el apoyo de otros miembros de la comunidad ABDL y se decidió a compartir fotografías de ella en Instagram.

También advirtió que el uso de pañales no tiene nada que ver con algo sexual, sino con la comodidad. Por ende, cuando recibe comentarios sugerentes al respecto, es rápida en eliminarlos.

“Tenía dudas sobre compartir fotos, pero recibo muchos comentarios positivos y me hace sentir muy linda”, aseguró.