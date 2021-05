"Fonsi I love you": La hiperventilada reacción de Daniela Nicolás durante ensayo del Miss Universo

La representante chilena presenció el ensayo del cantante puertorriqueño, quien está noche se presentará en el certamen de belleza como artista invitado.

Faltan solo horas para que Daniela Nicolás se luzca en la final de Miss Universo 2021, que se desarrollará en Miami, Estados Unidos.

En la previa al gran certamen, la actriz tuvo la oportunidad de disfrutar del ensayo de Luis Fonsi, artista que se presentará en la gala final la noche de este domingo.

Instagram Daniela Nicolás

En sus historias de Instagram, la Miss Chile mostró su emoción al presenciar el mini concierto, mientras de fondo, el cantante interpretaba su nuevo éxito "Vacío".

"Me desmayo, me desmayo. ¡Oh, my God! ¡Fonsi, I love you!", gritó en el video, donde dejó en evidencia su lado fan.

Pero Daniela también disfrutó del momento junto a varias de sus compañeras, que al igual que ella se mostraron encantadas con el show. Entre ellas estaban Andrea Martínez, participante de España; Nova Stevens de Canadá y Viviana Vizzini de Italia, quienes subieron "stories" mostrando el momento.