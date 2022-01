Luis Jara contó última conversación con su padre en "Socios de la parrilla": quebró a Jorge Zabaleta

La emocionante vivencia dejó a los anfitriones en silencio por unos instantes y los conmovió por completo, en especial a Jorge Zabaleta, quien exclamó: "Chucha, me cagaste".

La noche del jueves por las pantallas de Canal 13, se emitió el segundo episodio de “Socios de la parrilla”, programa a cargo de la productora Mkzeta y conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

En esta oportunidad, el invitado estelar fue el cantante Luis Jara .

El programa comenzó cuando Jorge Zabaleta fue en búsqueda del intérprete nacional, a quien encontró en una plaza haciéndose fotos, para llevarlo desde ahí al encuentro con los otros dos anfitriones, y así iniciar la noche con divertidas conversaciones que tuvieron mucha risa, imitaciones, juegos, revelaciones y las canciones del gran invitado.

Antes de sentarse, Luis Jara partió diciendo que actuó en la película más "mala" en la historia del cine chileno, “Bienvenida Casandra”, y que grabó un disco en el estudio del padre de Jorge, el músico Antonio Zabaleta, “carísimo y por eso los artistas no fuimos más”. Con estas revelaciones comenzó una espontánea conversación en “Socios de la parrilla”

Ya en un momento más íntimo, y a raíz que Zabaleta le mencionó que era un padre súper cariñoso con sus hijos, el cantante reveló una historia vivida con su padre.

"Cuando yo quedé en el casting de Canal 13 a los 12 años, llegué muy contento… corrí donde mi papá, lo abrazo y le doy un beso, mi papá me pega un combo en el pecho y me dice, 'no, los maricones se besan entre hombres', y le digo, pero yo te quiero con beso", comentó.

Con esta vivencia, Jara reveló que desde esa temprana edad decidió conquistar a su padre, en el sentido de hacerlo más cariñoso, conectándose con él a través de canciones y logrando así una unión indisoluble.

El cantante señaló que el día que murió su padre era su cumpleaños y fue a verlo al hospital, donde estaba internado. "Me acosté con él, lo abracé cucharita y le dije '¿sabes qué día es hoy?', y él me respondió 'sí, tu cumpleaños'", dijo Jara.

Tras esto, mencionó que le preguntó a su papá si lo quería, y la respuesta que le dio superó todas sus expectativas. "Me dijo 'cómo no voy a querer al hombre que me enseñó amar, yo no sabía'. Lo abrazo y a los cinco minutos se me fue", concluyó.

La emocionante vivencia dejó a los anfitriones en silencio por unos instantes y los conmovió por completo, en especial a Jorge Zabaleta, quien exclamó: "Chucha, me cagaste". Luego de esto, hicieron un salud por sus respectivos padres.

El espacio estuvo entre los temas más comentados en redes sociales, generando una gran cantidad de comentarios positivos y consolidándose en el primer lugar de menciones en Twitter a nivel nacional con el hashtag #SociosDeLaParrilla.