"Luli" se quedó con el primer lugar en el Torneo Nacional de Fitness

La modelo llevaba semanas preparándose para la competición organizada por la Federación Chilena de Fisicoculturismo y Fitness (Fechiff).

Nicole "Luli" Moreno lo logró: Se llevó el primer lugar del Torneo Nacional de Fitness de Chile en la categoría Fit Models.

"No se imaginan lo feliz y emocionada que estoy de recibir este lugar. Estoy emocionada, desearía escribir muchas cosas, estoy con mis emociones a flor de piel. Pero quiero agradecer porque este lugar no es solo mío, es de todos los que confiaron en mi, me apoyaron y hicieron de esto, este tremendo resultado. ¡Gracias!", expresó Moreno en Instagram.

T13 Lee También > Con "el Juego del Calamar" al acecho: Están son las series y películas más reproducidas de Netflix

"Gracias a todos ustedes por sus hermosos comentarios, energía y amor que me mandaban. Este es el resultado de todo un trabajo enorme por detrás", añadió.

La deportista llevaba meses preparándose para la competencia, proceso que mostró a través de redes sociales para sus seguidores.

"Y quiero desde acá mandarle mucha energía y fuerza a todos los deportistas nacionales!!! Confíen en ustedes y denle con todo!! TENEMOS TREMENDOS ELEMENTOS Y DEPORTISTAS!", cerró.

Revisa la publicación a continuación: