María Jimena Pereyra se sincera sobre su lucha por la maternidad: "No puedo ser madre"

La cantante contó que su pareja, Tania García, se ha sometido a seis inseminaciones, tres in vitro y tres artificiales, y que ninguna ha resultado.

Martín Cárcamo viajó hasta Curacaví para entrevistar a María Jimena Pereyr a en el programa de conversación "De tú a tú".

La cantante contó cómo fueron sus inicios en la industria musical y profundizó un tema muy importante para ella: su lucha por la maternidad.

La intérprete reveló que no puede ser madre y que su pareja, Tania García, se ha sometido a seis inseminaciones, tres in vitro y tres artificiales, y que ninguna ha resultado.

Tras ser consultada sobre cómo es el proceso de la inseminación artificial, la panelista de "Acoso Textual" manifestó que al principio "no sabíamos mucho al respecto. Cuando comenzamos a conversarlo, empezamos a investigarlo. Del boca a boca llegamos a una clínica en Santiago. Nos acercamos, averiguamos cómo era el proceso y lo valores".

"Es caro, es muy caro. No todo el mundo tiene la posibilidad de poder realizarlo. Estamos hablando de millones de pesos en cada intento. Nosotras tenemos que acudir a un banco de espermios para comprar. Eso también es un costo bastante elevado", indicó.

"El proceso es, primero, hacer todos los exámenes correspondientes de Tania. Si ella está bien de salud, si no existe problema alguno. Luego comienza el proceso de selección del donante", manifestó.

Sobre cómo se realiza la selección de un donante de esperma, la cantante contó que "depende de la clínica con qué banco trabajan y si quieres alguna característica en especial. En nuestro caso buscamos características mías. Luego que haces esa selección, ellos te dan la opción de tres y tú eliges. También buscamos que le gustara el arte, la literatura, deportes. Que fuera la combinación de nosotras".

"Luego comienza el proceso de tratamiento hormonal, que es el seguimiento del ciclo de Tania, complementado con hormonas, para preparar de mejor manera el día justo de la ovulación, donde se va a desarrollar la inseminación. Entonces son inyecciones que ella misma se ponía todos los días", manifestó.

A pesar de estos seis intentos, ninguno ha funcionado para la pareja. "Se supone que quedar embarazada es bien complicado. Cuando sale de chiripazo es demasiada mala suerte que has tenido. No es tan simple quedar embarazada", afirmó la intérprete.

"Cuando comienzas a hacer el ciclo te avisan que el porcentaje de que esto funcione es de un 15%. Es muy complicado. Cuando funciona es porque tuviste la fortuna de que funcionara", agregó.

"Después lo intentamos in vitro, que es el otro proceso, que extraen el óvulo de Tania, hacen la fertilización fuera, y luego una vez fertilizado lo ingresan", explicó.

Tras consultada sobre si lo seguirán intentando, María Jimena Pereyra afirmó que "yo sé que todo el desgaste lo está haciendo ella, física y mentalmente. Yo en este caso soy una compañera. Tengo todas las ganas de ser mamá, me encantaría. Doy la vida por ser mamá, pero tampoco la puedo forzar a ella a que pase por una situación así si es que no quiere. Tengo que respetar sus tiempos".