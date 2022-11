Mark González recordó cabezazo que sufrió en partido de La Roja: "Llegué casi muerto al hospital"

El ex seleccionado se refirió a este episodio en "Todo por ti" y contó que "en el camino al hospital tuvieron que parar porque yo ya no estaba respirando bien, me estaba yendo. Yo llegué casi muerto al hospital".

La noche de este domingo se emitió el tercer capítulo de "Todo por ti, con Cecilia Bolocco", programa de Canal 13 en donde los famosos homenajean a sus madres o personas claves a lo largo de su vida.

Mark González repasó junto a Cecilia Bolocco su larga carrera profesional y compartió algunos detalles íntimos de su vida.

Fue en esta conversación donde recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: el fuerte cabezazo que sufrió en el triunfo de Chile en clasificatorias contra Argentina el 15 de octubre de 2008, donde terminó con una grave contusión cerebral y la rotura de los ligamentos de la rodilla derecha.

"Yo no recuerdo ese partido. Se me borró. Me acuerdo del calentamiento de ese partido. Para mí no jugué ese partido. Se me borró completo", indicó.

"Eso fue súper delicado. Fue un cabezazo pero gigante. Todos se fueron con Burdisso, el jugador de Argentina, porque a él le produje un corte en la cabeza y sangraba. Entonces, todos se fueron más con él, pero el que estaba más grave era yo. Tuve una conmoción cerebral. Tenía un TEC cerrado", manifestó.

Además de la grave contusión cerebral, el ex seleccionado también sufrió de una rotura de ligamentos de la rodilla derecha. "Producto de la caída, ya inconsciente, por el latigazo que pegué con la pierna se me produjo un corte de ligamento medial", agregó.

Mark González aseguró que este accidente lo tuvo al borde de la muerte.

"Me dicen los doctores que yo volví, porque me estaba tragando la lengua, se me iban los ojos atrás. Dicen que volví. Y en esa que vuelvo estaba agresivo. Eso fue en la cancha. Cuando vuelvo, que estaba agresivo, me vuelvo a ir. Y ahí me llevaron en ambulancia, con el cuello ortopédico y todo lo demás", aseguró.