Mariana Loyola contó que subió 20 kilos para un papel en el cine en "Socios de la Parrilla"

Las actrices Mariana Loyola y Teresita Reyes fueron las invitadas a un nuevo episodio de "Socios de la Parilla".

La noche de este jueves, se emitió un nuevo capítulo de "Socios de la Parrilla". Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibieron como invitadas a las actrices Teresita Reyes y Mariana Loyola, quienes fueron compañeras de Jorge en “Machos”.

Las intérpretes compartieron parte de sus vidas privadas y repasaron sus carreras profesionales con los "socios".

Mariana Loyola goza de una gran trayectoria actoral en la TV, teatro y cine. Fue justamente que por uno de sus papeles en la pantalla grande realizó una transformación: subió 20 kilos.

"Yo estaba gorda en 'Machos' porque engordé 20 kilos para la película de Silvio Caiozzi, para 'Cachimba'. Me hice conocida gorda, o con 20 kilos de más, entonces la gente me recuerda así", indicó.

Tras ser consultada sobre cómo subió de peso, la intérprete contó que "partimos con una nutricionista y dieta, pero después terminé comiendo todo. Además, estuvimos filmando cinco meses, entonces estuve gorda harto rato. Al final era como 'tráigame los helados, las pizzas, todo para adentro'.

Por ese entonces, Mariana Loyola se encontraba grabando "Machos", lo que no fue impedimento para que la actriz participara de "Cachimba".

"Le conté a la Vero, una productora súper generosa, que me llamaron para hacer una película de Caiozzi. Me dijo que la hiciera. Le dije que tenía que engordar 20 kilos y me dijo: 'dale, vamos a inventar algo, tienes que hacerlo'".

Finalmente, la actriz contó que para argumentar su subida de peso en la teleserie de Canal 13, "la Soraya se va a cuidar a un tío a Linares y vuelve millonaria. Es cuando vuelve en un porsche rojo, con abrigo de piel".