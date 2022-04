"Mis días de superhéroe terminaron": Marvel presentó primer adelanto de Thor, Love and Thunder

Marvel y Disney calmaron la ansiedad de muchos de los fanáticos del Dios del Trueno y entregaron el primer adelanto de la nueva película que se sumará al ya aclamado Universo Cinematográfico de Marvel.

De la mano del director ganador del Oscar, Taika Waititi (Jojo Rabbit), Thor volverá a la pantalla grande junto a los Guardianes de la Galaxia tras el triunfo ante Thanos y la recuperación de medio universo.

Marvel