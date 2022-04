Personajes de Wandavision regresan en nuevo avance de "Dr. Strange in the Multiverse of Madness"

La película se estrenará a comienzos de mayo y fue dirigida por Sam Raimi.

¡Atención! esta nota contiene detalles de la serie de Disney+ "Wandavision", los que podrían ser considerados como spoilers.

Marvel presentó un nuevo avance de la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" para recordar que este miércoles comienza la preventa de entradas para la cinta dirigida por Sam Raimi.

En el nuevo avance de un minuto, Strange y Maximoff cuentan que han pasado varias noches soñando la misma pesadilla. En el avance se da a entender que el miedo de Strange está vinculado con Christine Palmer (Rachel Mcadams) mientras que los de Maximoff son sus hijos.

La aparición de Billy (Julian Hilliard) y Tommy (Jett Klyne) marca el vínculo entre esta nueva película y la serie de Disney+ Wandavision, donde se muestra cómo Wanda secuestró la ciudad de Westview tras la muerte de Visión a manos de Thanos.

Es en medio de ese quiebre que decide armar una vida falsa junto a Visión, matrimonio que tiene dos hijos con superpoderes. Sin embargo, deberá dejar a los tres para retornar a la normalidad.