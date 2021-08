"MasterChef Celebrity 2": Cristina Tocco y Yamila Reyna tendrán tenso conflicto por culpa del comino

Tras la primera y llorada eliminación del nuevo ciclo de “MasterChef Celebrity 2”, que dejó fuera de la competencia a Fred Redondo , este domingo veremos una nueva competencia por equipos escogidos al azar.

Ahí, cuatro equipos -el morado, el verde, el azul y el rojo- se organizarán para que sus integrantes cocinen una serie de platos por separado.

En la evaluación de uno de los platos se originará una discusión entre Cristina Tocco y Yamila Reyna, ni más ni menos que en torno a si una receta argentina lleva o no lleva comino.

Canal 13