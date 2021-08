"No me gusta que me mandoneen": el tenso roce entre Cristina Tocco y Claudia Miranda en MasterChef

Las participantes tuvieron una pequeña discusión mientras su equipo decidía cuál sería el menú indicado para evitar el desafío de salvación.

En el segundo capítulo de "MasterChef Celebrity", se vivió la primera jornada de eliminación.

Sin embargo, antes de llegar a esta etapa, los tres equipos que se conformaron tuvieron que elaborar un menú para poder salvarse y subir al balcón.

En la prueba, los equipos tuvieron 75 minutos para preparar dos proteínas de cerdo, dos guarniciones y dos salsas, con el objetivo de levantar una "mesa familiar" para los jurados de MasterChef Celebrity y siete comensales más.

El equipo rojo, liderado por Rodrigo Herrera eligió chuleta y bondiola para cocinar, pero fue al momento de decidir cómo cocinar y acompañar las carnes cuando se generó un roce entre dos de sus integrantes.

"Quiero decir una cosa con el respeto de todos. Aquí el único que va a hablar va a ser Rod", dijo la bailarina Claudia Miranda en la cocina antes de que todos empezaran a dar sus opiniones sobre la preparación.

"Pará Claudita, pará mi vida, pará, acá no mandamos nosotros", le dijo Cristina Tocco, tratando de hacerla entender que ella no era quien mandaba el grupo.

"Yo no estoy mandando, estoy queriendo anotar lo que está pensando (...)", le respondió la bailarina a lo que la actriz le dijo: "Pero yo también estoy escuchando y tú preguntás y no me dejás anotar, mi vida".

"Pero mi amor, usted ha hablado todo el rato", le contestó luego la coreógrafa. Finalmente Cristina señaló: "Pero deja que anotemos todos Claudia, dame tiempo de anotar".

Luego en cámara, la también cantante mencionó que "no me gusta que me mandoneen. Sí, mientras yo sepa que quien me está ordenando cosas tiene autoridad para ordenármelas".

En tanto Miranda respondió y sostuvo que "las personalidades de mis compañeros son muy especiales, pero cuando uno trabaja en grupo hay que respetar que hay un líder, y hay que escuchar".

Tocco para darle un cierre al tenso cruce dijo que "se arman cosas como de que a veces hay líderes, algunos auténticos y otros falsos líderes, y son los que siempre están protagonizando".

Finalmente, por suerte para ellas, su equipo se impuso y evitó llegar a la etapa de eliminación.