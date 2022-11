Mauricio Flores se sincera sobre el cáncer que enfrenta su esposa: "No quiero que se me vaya"

"Yo no sería nada sin mi señora, porque ella es mi cable a tierra", relató el humorista en relación al cáncer de mama que enfrenta su esposa Ximena en "Socios de la parilla".

La noche de este jueves, se emitió un nuevo capítulo de "Socios de la Parrilla". Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta recibieron a la destacada dupla humorística compuesta por Paty Cofré y Mauricio Flores.

Los artistas dieron su opinión acerca de cómo ha cambiado el humor a través de los años y compartieron parte de sus vidas privadas.

Fue en este ámbito en donde Mauricio Flores se sinceró sobre cómo ha enfrentado uno de los episodios más fuerte de su vida: el cáncer de mama su esposa Ximena.

Canal 13 - Iván Arenas en 'Juego textual' Lee También > "Pasó una talla muy buena": Iván Arenas hizo divertida confesión sobre su video viral con MC Hammer

"Para mí fue un palo en la cabeza cuando me dijeron que estaba enferma. Ella es el pilar nuestro", comenzó diciendo.

"Cuando pasa todo esto, se me pasaron miles de rollos por la cabeza, de no volverla a tener más. Yo de verdad reconozco que soy bien mamón en ese sentido. Yo no sería nada sin mi señora , porque ella es mi cable a tierra. Si no estuviera ella, yo quizás dónde estuviera", indicó.

El humorista contó que "fue muy difícil, pero había que sacar fuerzas. Ella siempre me las ha dado a mí en mi carrera, en mi vida, yo tenía que estar a la altura de ella. Tenía que estar con ella y hacerla reír".

Mauricio Flores demostró lo enamorado que está de su mujer contando una anécdota.

"El cáncer de mi señora es cáncer de mama, tuvieron que hacerle mastectomía parcial de uno de sus pechos. El oncólogo decía que del 100%, el 80% de los maridos terminaba abandonando a su señora porque dejaban de encontrarla bonita. Yo me siento orgulloso de ser parte del 20%, porque yo a mi señora no la voy a dejar nunca. No quiero que se me vaya", relató.

En relación a cómo se encuentra su señora del cáncer en la actualidad, el humorista manifestó que "Ximena tiene su cáncer controlado. Pero después de las quimios tiene que seguir con la quimio oral, que son pastillas durante 10 años, nosotros llevamos cuatro. Falta aún".

El humorista también contó que su esposa padece de fibromialgia.

"Tú sabes que la quimio te mata las células malas, que ese es el objetivo, pero también células buenas. Entonces, se le han presentado otras enfermedades después de la quimio. Puede que haya generado una fibromialgia que no se le había gatillado antes, pero sí después de las quimios, que fue lo que pasó".

"Hay días que le duele todo el cuerpo, que le duele estar acostada. No quiere levantarse porque le va a doler el cuerpo. Es agotador. Te tocan y no sabes qué es", señaló.

"La fibromialgia todavía no se sabe cómo curarla, solo hay remedios paleativos", indicó.

"Se siente bien del cáncer, pero no podemos cantar victoria. Vamos día a día viendo qué es lo que pasa. Sí ha sido importante la contención que le damos nosotros", agregó.

"Gracias a Dios está bien, pero a veces nosotros pensamos que está como el clima. Hay días que amanece soleada y otros días que amanece nublada", finalizó.