¿Se vienen cositas? MC Hammer emociona a sus fans con un tuit sobre Chile

El rapero norteamericano se refirió, brevemente, a la posibilidad de llegar al país durante el próximo año.

El rapero estadounidense MC Hammer deslizó que podría visitar Chile en 2023.

El músico de 60 años fue consultado por un fan sobre un eventual arribo a los escenarios chilenos, lo cual fue contestado por el propio artista a través de Twitter.

"¿Cuándo viene MC Hammer a Chile?", consultó un usuario.

Lo cual fue respondido rápidamente por el músico estadounidense, quien citó dicha publicación y señaló "2023" .

El dueño de éxitos como "It's All Good" o "U Can't Touch This" había tenido ciertos acercamientos con Chile durante 2021, cuando viralizó en dos ocasiones un video editado en el que el "Profesor Rossa" bailaba al ritmo de uno de sus hits.

Por lo pronto, se desconoce cuándo podrían entregarse mayores detalles sobre el posible arribo de MC Hammer al país.