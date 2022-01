El extraño mensaje de Ezra Miller amenazando al Ku Klux Klan: "Esto no es una broma"

El actor de "The Flash" compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un video de casi un minuto en donde envió un mensaje que a todos ha llamado la atención.

El actor Ezra Miller, a quien pronto veremos como 'Barry Allen' en "The Flash", sorprendió a todos sus seguidores con su última publicación en Instagram.

Miller compartió un video amenazando al Ku Klux Klan (KKK) , el que grabó usando el anillo del superhéroe al que intepreta. En la grabación, Miller les sugiere a los miembros del grupo quitarse la vida con sus propias armas.

"Este es un mensaje para la sección de Beaulaville del Ku Klux Klan de Carolina del Norte. Primero que todo, ¿cómo están? Soy yo. Miren, si quieren morir, les sugiero que lo hagan con sus propias armas, ¿vale? Si no, sigan haciendo lo que están haciendo - y todos saben a lo que me refiero - y entonces, lo haremos por ustedes, si es lo que quieren. Hablamos pronto, adiós", dijo el actor.

Según The Hollywood Reporter, en principio no parece haber una conexión entre ese pueblo y el KKK, por lo que no se conoce cuál ha sido el motivo que ha empujado al actor a decir esto.

Además, acompañó el video con un texto, aclarando que no se trata de nada que tenga que ver con ficción y pidió seriedad: "Por favor, difundan este video para todos aquellos a los que pueda interesar. Esto no es una broma y aunque reconozca que soy un payaso, por favor créanme y tómenlo en serio. Vamos a salvar algunas vidas, ¿de acuerdo, bebés? Los quiero mucho".

El Ku Klux Klan, comúnmente conocido como el 'KKK', es un grupo de odio estadounidense que destaca la supremacía blanca y se dirige principalmente contra las minorías.

Miller es famoso por interpretar a 'The Flash' en la película "Justice League", dirigida por Zack Snyder, y que también fue protagonizada por Ben Affleck y Gal Gadot.