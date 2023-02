"Mi vida no era sin él": Dra. Carolina Herrera contó cómo perdonó infidelidad de su esposo

La profesional, que fue una de las más destacadas en el combate contra el Covid durante la pandemia, dio detalles en 'Juego textual' de cómo se reconcilió con su marido tras estar 13 años separados.

La noche de este martes, en el último capítulo de la temporada de "Juego textual", Katty Kowaleczko, 'Tita' Ureta, Begoña Basauri, 'Chiqui' Aguayo, 'Pepi' Velasco, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, guiadas por el animador Sergio Lagos, conversaron con la doctora televisiva y médico internista broncopulmonar Carolina Herrera.

Para iniciar la conversación, la profesional, que fue una de las más destacadas en el combate contra el Covid durante la pandemia, contó que ella le pidió matrimonio seis veces a su esposo , el psiquiatra Eugenio Olea, a quien conoció en la facultad de Medicina, porque él siempre posponía la decisión por sus estudios.

"Cuando ya estábamos listos y él me dijo que mejor esperemos la beca primero, le dije 'No. Aquí está la argolla, yo no espero ni un minuto más'. Nos casamos a los seis meses de eso", reveló.

Sin embargo, contó que el matrimonio se terminó producto de un mail. "Teníamos un correo en común, y recibo un mail que dice 'Estimado doctor, lamento lo que ha pasado con el pasaje de la doctora, nos vemos'. Y la doctora no era yo", contó. Luego encontró nuevas pruebas, unos pelos rubios en su auto, y decidió hacerles un examen de ADN para confirmar sus sospechas.

Cuando finalmente encaró a su esposo, lo hizo de un modo muy peculiar. "Una mañana, a las 7 AM, en mi casa tomo el auto, un jeep, y le digo '¿Andas con otra persona?', me dice 'No', y yo retrocedo el jeep y lo choco contra el pilar de mi casa. Le digo 'Dime la verdad', 'No, no ando con nadie', marcha atrás de nuevo, segundo choque. Tercera vez, '¿Andas con alguien?'. 'No, y te estás portando de una manera muy rara', me dice. Le digo 'A las 6 de la tarde todas tus cosas van a estar en la vereda, y el lunes nos vemos en el abogado'", narró.

"Ahí te das cuenta de lo que significa la palabra traición. Nosotros estuvimos separados 13 años en los que yo no contesté el teléfono en mi casa para no escuchar su voz (...) Una de mis estrategias en la vida fue que jamás se hablara de él en la casa, él no existía. Él iba a buscar a los niños para llevarlos al colegio y no cruzábamos la mirada", dijo.

Pasaron 13 años sin tener contacto, hasta un día en que ella sufrió un choque automovilístico, y él fue la única persona que pudo ir a buscarla y ayudarla. Ella aprovechó la oportunidad para pedirle que de una vez por todas se divorciaran, y él aceptó.

Justo cuando estaban en eso, se celebraron los 30 años de la escuela de medicina donde se conocieron, y él se ofreció para llevarla al evento en su auto, dado que el de ella estaba chocado. "Por primera vez en 13 años nos sentamos, hablamos, y nuevamente me enamoré de él exactamente como la primera vez", contó en el programa.

Ya en conversación con Las Últimas Noticias, la doctor detalló en profundidad cómo se enteró exactamente que su esposo le era infiel.

"Ese día quedé en shock. Me puse como una loca. Fue como que me pasara una locomotora. Todo dejó de tener sentido para mí. Mi amiga Solange Hurtado me llevó la misma tarde al sicólogo. Yo creo que tenía agitación sicomotora, estaba descontrolada emocionalmente, liquidada", expresó.

Sobre la reconciliación, Herrera dijo que tras la celebración de la escuela de medicina (que fue en Los Andes), volvieron juntos a Santiago, almorzaron, se tomaron un café y estuvieron seis meses pololeando escondidos, hasta que un día le dijo a sus hijos que el papá iba a almorzar a la casa- "Él se sentó en la mesa y de ahí happy end (final feliz)", comentó.

Consultada si es perdonable una infidelidad, la profesional señaló que "nos perdonamos. Me di cuenta que mi vida no era sin él. Teníamos una herida que se cerró. Nos dimos cuenta ue nos necesitábamos el uno al otro y ahora estamos viviendo la etapa más linda de nuestras vidas".