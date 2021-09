Mike Patton cancela sus presentaciones por problemas de salud mental

La noticia afectará las giras de las reconocidas bandas Faith no More y Mr. Bungle.

El reconocido cantante, Mike Patton, anunció a través de sus redes sociales que por problemas de salud mental cancelará sus presentaciones en vivo.

"Siento reportar que debido a razones de salud mental no podré continuar con los calendarios de Faith no More y Mr. Bungle. Tengo temas que se exacerbaron con la pandemia y con los que estoy lidiando hoy en día", sostuvo el cantante en un comunicado.

A su vez, Faith no More apoyó al intérprete en su decisión, lo que expresó públicamente en sus plataformas oficiales.

"Un miembro de nuestra familia necesita ayuda y creemos que seguir adelante con esos shows tendría efectos profundamente destructivos en Mike, cuyo valor para nosotros como un hermano es mucho mayor a lo que es su trabajo o que sea nuestro cantante (...) Él cuenta 100% con nuestro apoyo para que haga lo que tenga que hacer para que esté bien", aseguraron desde el grupo.