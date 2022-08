Mike Tyson contó cómo despilfarró 500 millones de dólares en mujeres: dejó a sus hijos sin herencia

El legendario boxeador afirmó en un podcast que su último millón de dólares lo gastó en tratamientos para rehabilitarse de sus adicciones.

La vida de Mike Tyson ha sido de muchos excesos, y tal como él ha declarado, la ha vivido de una forma muy extrema en muchos sentidos.

Una de esas formas es que no se ha privado prácticamente de ningún vicio, lo que le ha costado su buena cantidad de dinero . Por lo mismo, ahora está pasando por una situación económica muy complicada por culpa de su mala gestión financiera.

Fiestas, drogas, alcohol y mujeres, especialmente estas últimas, se han llevado todo lo que ganó en sus gloriosos años de boxeo.

"Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en mujeres y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero pero se acabó", afirmó Mike en el podcast 'The Pivot'.

Asimismo, admitió las consecuencias que eso le va a traer en el futuro, como por ejemplo, que a sus ocho hijos no les dejará una herencia monetaria.

"Les dejo la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría el dinero, les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos, a sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores", expresó.

Actualmente 'Iron Mike' se encuentra en plena pelea con 'Hulu' por la serie de su vida que se estrena este próximo 25 de agosto. El ex boxeador está descontento por la forma en que la plataforma de streaming llevó a cabo la producción y por no haberse puesto en contacto con él para consultar ciertos episodios de su vida.